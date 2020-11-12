«Ложбинка греха разъехалась»: Волочкова в прозрачном платье обнажила роскошный бюст

Анастасия Волочкова всегда любила эпатировать публику. Раньше она была примой балериной в Большом театре. О ее трудолюбии рассказывали многие, включая Николая Цискаридзе. Но также танцовщица не скрывала, что любит красивую жизнь и богатство. Не удивительно, что она живет в роскошном особняке на Рублевке. Несколько раз в неделю девушка ходит в баню и зачастую дразнит поклонников то своим фирменным шпагатом, то пикантными фото.

Очередной день Анастасия провела на фотосессии. Она показала, как ее готовят к съемке. Артистка не удержалась и сделала фото, на котором предстала в леопардовых лосинах и шелковом халате черного цвета, который едва прикрыл ее грудь. Балерина засветила ложбинку и продемонстрировала очертания роскошного бюста. Неброский макияж и легкие локоны дополняли ее образ. На руке Волочковой красовался перстень с внушительным камнем.

Поклонники были впечатлены формами 44-летней танцовщицы. Многие мужчины не удержались и одарили звезду комплиментами в фан-аккаунтах. «Вот это женщина», «Очень смелый наряд», «Хорошо, что еще в халате», «А как же шпагат», «Ложбинка греха разъехалась», «Настя в своем репертуаре», «Фигура все же красивая», «Все стройнеет», «Такие широкие плечи, зато бюст роскошный», — стали обсуждать они кадр.

А потом Волочкова переоделась в прозрачное черное мини-платье с эффектом мерцания. Поверх девушка накинула полушубок, а также дополнила образ сапогами на шпильке с бахромой. Балерина покружилась в своем наряде, похваставшись фигурой со всех сторон.

Напомним, что уже больше года Анастасия прячет от всех своего таинственного возлюбленного. Она собиралась сыграть с ним пышную свадьбу, но из-за пандемии коронавируса торжество пока так и не состоялось.