«Какие завидные формы»: Чехова в одних трусиках засветила роскошный бюст на Мальдивах

Анфиса Чехова всегда была одной из самых открытых телеведущих в России. Не удивительно, что ее карьера началась с передачи для взрослых. Теперь она продолжает работать в сфере телевидения, а также часто ведет различные мероприятия. 42-летняя девушка поддерживает свою красоту и может похвастаться пышными формами. Она не раз признавалась, что именно нестандартная фигура приносит ей много лайков, поэтому на отдыхе она часто устраивает пикантные фотосессии.

Минувшим летом Анфиса отдохнула в Адлере, где то и дело предстала в мини-бикини. А вот этой осенью вслед за многими другими звездами девушка с компанией друзей улетела на Мальдивы. Вот уже неделю она наслаждается отдыхом на одном из самых дорогих курортов. Телеведущая уже хвасталась плавучим завтраком и устраивала фотосессию в купальнике на побережье. Очередной день Чехова уделила спа-процедурам вместе с подругой.

Перед тем, как отправиться на массаж, телеведущая сняла видео, на котором предстала топлес. Она расхаживала по вилле в одних трусах, а пышный бюст прикрывала рукой. В таком же виде рядом с ней позировала подруга, которую удивил размер одноразового белья.

«В общем, мы пошли на массаж», — отметила Чехова. «Это самые красивые трусы в моей жизни», — с иронией заявила ей подруга. «А это самая красивая дырка в моей жизни», — смеясь ответила ей звезда, показывая массажный стол с прорезью для лица.

Поклонников позабавили пикантные кадры. При этом многие отметили, что Анфиса прекрасно выглядит без фотошопа и ретуши. Ее пышные формы свели с ума мужчин. «Какая роскошная женщина», «Так можно ходить всегда», «И купальник не нужен», «Самый красивый вид», «Какие завидные формы», «Анфиса, вот это фигурка, прям кровь с молоком», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.