«Самые вкусные щеки на свете»: Марина Кравец показала редкое фото с подросшей дочкой

Звезда Comedy Club Марина Кравец весной впервые стала мамой. У нее в браке с продюсером Аркадием Водаховым на свет появилась дочка, которую назвали Вероникой. Поклонников актриса не балует снимками малышки, а потому на кого больше похожа девочка – на маму или папу, — могут знать только близкие звездной семьи.

Но в новой публикации Кравец порадовала фанатов. Она разместила снимок с подросшей Вероничкой. Дочку мама нарядила в розовый комбинезончик и повернула к камере так, что видна только одна щечка наследницы.

«Под этим капюшоном самые вкусные щеки на свете», — подписала редкое фото Кравец.

Поклонники мгновенно отреагировали на появление детского контента. Они отметились в комментариях: «Вы прекрасно выглядите! Материнство вам к лицу!», «Одну вкусную щечку нам чуть-чуть видно, действительно – сладенькая», «Просто прекрасно», «Сладкая дочка», «Милахи такие».

Кстати, про беременность Марины поклонники узнали лишь в феврале, и то в аккаунте коллеги Кравец. В апреле девушка показала снимок из роддома и объявила, что они с мужем стали родителями. И сейчас скрывает дочку от посторонних глаз, как это обычно принято у звезд.