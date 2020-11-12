Агата Муцениеце в белоснежном платье в пол покрасовалась в Коломенском дворце

Агата Муцениеце не так давно пережила развод с Павлом Прилучным. Они расстались спустя почти 10 лет совместной жизни, что стало шоком для поклонников пары. Теперь звезда «Мажора» предпочитает скрывать личную жизнь, но на отдыхе его видели с Мирославою Карпович. По данным СМИ, звезда «Папиных дочек» закрутила роман с актером и уже живет с ним вместе. В это время Агата сосредоточилась на карьере. Ей стали присылать множество предложений о съемках в кино, чем она и воспользовалась.

Поклонники считают, что девушка только похорошела после развода. Не говоря уже о том, что ее карьера пошла в гору, она еще и взялась за себя. Муцениеце регулярно устраивает пробежки. Теперь она все чаще выходит в свет и демонстрирует женственные образы. Недавно девушка даже приняла участие в показе мод. А вот вечер четверга, 12 ноября, она провела на фотосессии.

Агата оказалась в Коломенском дворце. Она примеряла необычные образы и позировала в одном из залов, где двери выгравированы сусальным золотом. Сначала девушка примерила длинное платье и шапку-косынку. Потом актриса надела пышное платье и повязала на голову цветастый платок. У нее получился образ в русском стиле. даже макияж ей сделали соответствующий.

А вот под конец съемки Муцениеце уже покрасовалась в длинном белом платье с кружевом свободного кроя. Ее волосы были уложены в легкие волны, а также сделан макияж с акцентом на губы.

«Мне кажется, я Офелия», — отметила девушка.

Поклонники восхитились красотой актрисы. Многие в очередной раз убедились, что Прилучный потерял одну из самых привлекательных девушек в отечественном шоу-бизнесе.