Итальянский вечер: Анна Нетребко показала, как приготовить пасту в сливках с цукини и креветками

Анна Нетребко недавно вернулась в Вену после гастролей. Этой осенью артистка успела дважды побывать в России. Первая ее поездка была омрачена тем, что певица попала в больницу. Она несколько недель лечилась от коронавируса. Затем она снова посетила Москву и выступила в Большом театре с мужем Юсифом Эйвазовы, а также успела побывать в «Царском селе». Теперь оперная дива готовится к Новому году в своей квартире в Австрии.

Обычно рождественские каникулы Анна проводит в Нью-Йорке, где у нее тоже есть свое жилье. Но пока неизвестно, попадет ли в этом году артистка в США из-за пандемии коронавируса. Тем временем, она успела за выходные купить новогодние игрушки и отреставрировать свой шкаф для посуды. А 12 ноября Нетребко весь день провела на кухне, готовя то завтрак, то шарталотку. А вот вечером она побаловала родных итальянской кухней.

В соцсети оперная дива опубликовала видео, на котором жарит овощи и креветки на сковородке, добавив небольшое количество растительного масла.

«Паста, цукини, креветки, лук, чеснок, свежие помидоры и сливки», — отметила она.

Затем к жареным овощам она добавила помидорки черри и влила в сковородку сливки. Анна стала томить получившуюся массу на плите. Затем певица добавила овощи в сливках к пасте, которую предварительно отварила и украсила зеленью. На приготовление такого блюда она потратила не больше часа. У нее получился простой, изысканный и вкусный ужин на всю семью. К слову, во время карантина Нетребко постоянно готовила. Она признавалась, что порой сама придумывает рецепты из тех ингредиентов, которые находит в холодильнике