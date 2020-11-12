Нюша в персиковом мини-платье и босоножках Bottega Veneta отметилась на фото с подругой

Нюша за последние несколько лет пересмотрела взгляды на жизнь. Теперь она счастлива в браке с Игорем Сивовым и воспитывает двухлетнюю дочку Симбу. По словам девушки, муж не только во всем ее поддерживает, но и вместе с ней развивается духовно. К слову, она продолжает строить карьеру певицы, но из-за пандемии коронавируса выступает реже обычного. Более того, артистка много путешествует и недавно побывала с семьей в Майами.

Как и раньше, Нюша следит за своей фигурой и любит подчеркивать женственность броскими нарядами. Порой она облачается в шелковые платья или выбирает спортивный стиль, чтобы чувствовать себя комфортно во время репетиций и прогулок с дочкой. Однако во время отпуска певица позволяла себе показывать загорелые ноги. На фото, которое только теперь артистка опубликовала в Сети, она позировала в персиковом мини-платье с рюшами и кремовых босоножках Bottega Veneta, которые были на пике моды.

Наряд подчеркнул не только стройную фигуру Нюши, но и ее бронзовый загар. Девушка позировала с подругой Еленой Блиновской, которая является автором множества марафонов в соцсетях.

Поклонники восхитились образом 30-летней певицы. Многие отметили, что она обладает своим особенным чувством стиля, даже волосы девушки сочетались с ее нарядом. «Нюша, Нюша… Юбочка из плюша», «Красивые безумно! Какие у Ню друзья хорошие», «Какой загар», «Такая шоколадная», «О эти мюли носила каждая этим летом», Какая красотка, ноги словно шоколадки«, «Такой наряд, как для вас сшит», — прокомментировали пост подписчики.