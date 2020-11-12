«Хороша, чертовка!»: обнаженная Каменских лишила поклонников возможности полюбоваться ее бюстом

Глядя на аккаунт Насти Каменских в Instagram, многие могут подумать, что девушка превращается из певицы в блогера. На знойную красотку подписано уже более пяти миллионов фолловеров, и количество их постоянно растет. Еще бы: девушка не стесняется демонстрировать откровенный контент, публикуя достаточно провокационные кадры и видео.

На новом селфи, которое Каменских сделала в ванной, девушка запечатлелась обнаженной. Но игриво лишила поклонников возможности полюбоваться своим бюстом. В кадр попало точеное плечико красавицы и соблазнительный изгиб спины. Но и этого подписчикам оказалось достаточно, чтобы бурно отреагировать:

«Красавица», «Огонь», «Прекрасно», «Эффектно», «Вы огонь!», «Какая ты красивая, солнышко!!! Больше фото выкладывай!», «Женщина вамп», «Похожа на мачеху Рапунцель, из одноименного мультика», «Очень красивый взгляд», «Хороша, чертовка!» — пишут в комментариях.

Примеру Каменских последовала и 40-летняя Виктория Боня. Девушка не постеснялась засветить «ложбинку греха» во время съемок, облачившись в секси топ.