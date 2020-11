«Хороша, чертовка!»: обнаженная Каменских лишила поклонников возможности полюбоваться ее бюстом

View this post on Instagram

Woke up like this 😄 ⠀ Спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным - мои обязательные атрибуты классного утра 🥰 ⠀ А какие ваши? Расскажите 😘 ⠀ #morningvibes #mirrorselfie