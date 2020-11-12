«Сначала убили Вику. Потом Галю»: Гоген Солнцев поведал шокирующие детали личной жизни

Шоумен Гоген Солнцев сейчас женат на 65-летней Екатерине Терешкович. Об их личной жизни знает практически вся страна. Все потому, что супруги регулярно появляются на телеэкранах и прилюдно выясняют отношения. Муж с женой балансируют на грани развода уже давно. Хотя поженились в 2018 году.

Но до Екатерины Терешкович Гоген Солнцев встречался с ровесницей Галиной Ивановой. Они учились в театральном вузе, и девушку шоумен называет своей первой любовью. Их отношения длились на протяжении 10 лет, но прервала их трагедия.

«В Битцевском парке ее убили. Не маньяк, это было чуть позже. И до сих пор не найден преступник, дело висяк. Некоторые говорили даже, что это я ее убил, — рассказал Гоген в интервью Алене Жигаловой на YouTube-шоу «Алена, блин!» .

Трагедия произошла три года назад. Но перед этим он пережил еще одну потерю. «Сначала убили Вику. Потом убили Галю, — шокировал ведущую Гоген. И объяснил: «Это до Гали была девушка, с который мы вместе в Пионерский дворец ходили на занятия».

Вику насмерть сбила машина. Девушка в тот момент была беременна от Солнцева. Но узнал он об этом лишь после ее смерти. Утешиться в горе ему помогла их общая подруга, Галина. «Она связывала меня с Викой, и в тот момент это была такая для меня серьезная опора и поддержка, потому что никого не было вокруг», — объяснил актер.