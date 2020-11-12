«Можно влюбиться»: Водянова похвасталась новой сумкой Louis Vuitton за 211 тысяч рублей

Этот аксессуар модель не покупала, как оказалось, сумочку ей подарили друзья.

Наталья Водянова в этом году стала женой Антуана Арно. Девушка девять лет живет с французским миллиардером, сыном богатейшего человека на планете Бернарда Арно, президента компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Своему возлюбленному она подарила двоих сыновей — Максима и Романа. Также бизнесмен принял как родных троих наследников девушки от первого брака: Лукаса, Неву и Виктора. Пара живет с пятью детьми в роскошном особняке в Париже.

От пышной свадьбы Наталье пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. При этом она редко сидит дома. Лишь выходные девушка проводит с наследниками, а вот по будням окунается в дела. Недавно она показывала, как ходит с мужем за продуктами. При этом модель выглядела так, будто только сошла с подиума. Также на днях она отпраздновала день рождения своей бабушки, которой исполнился 91 год.

Поклонники любят разглядывать ее образы. 12 ноября Водянова отправилась на работу, представ в одном из своих повседневных аутфитов. Девушка облачилась в широкие джинсы и алое пальто прямого кроя. Она похвасталась черной сумкой Louis Vuitton с цветными буквами. Подобный аксессуар на сайте бренда стоит около 211 тысяч рублей.