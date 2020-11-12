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Вкусно и полезно: Анна Нетребко показала свой утренний перекус

Оперная дива предпочитает есть на завтрак овсяную кашу с добавками.

Вкусно и полезно: Анна Нетребко показала свой утренний перекус
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Звезда мировой оперы Анна Нетребко после отмены гастролей из-за второй волны коронавируса, а также введения новых ограничений в Австрии посвятила освободившееся время семье и дому. Возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова взялась за обустройство гнездышка и вдохнула новую жизнь в старый шкаф-витрину. А затем принялась за готовку.

Анна Нетребко показала свой завтрак
Анна Нетребко показала свой завтрак. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

В новых Stories микроблога артистка показала свой завтрак. Это утро началось у звезды с вкусной и полезной тарелки с овсяной кашей, приправленной бананом, семенами льна и гранолой. А затем взялась за десерт: испекла ароматную шарлотку, красиво оформив яблочные ломтики.

Кстати, еще недавно Анна Нетребко блистала на сцене Мариинского театра. Она впервые исполнила на родной сцене партию Елизаветы Валуа в опере «Дон Карлос». Для нее это было очень волнительно, дива призналась, что партия невероятно трудна для исполнения и ей пришлось изрядно потрудиться. Но звезда выступила блестяще.

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