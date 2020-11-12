Мария Луговая в молочном платье в цветочек пришла на премьеру с Петром Федоровым

В этом году жизнь в столице приостановилась, когда ввели карантин. Впервые даже артисты остались без работы почти на три месяца. И вот с наступлением осени заработали театры, а также возобновились показы фильмов в кинотеатрах, но с ограниченным числом зрителей. До недавнего времени работали ночные клубы, где с радостью выступала Ольга Бузова. Но в середине ноября из-за пандемии вновь были введены меры безопасности, согласно которым большие массовые и развлекательные мероприятия запрещены.

Тем ни менее 11 ноября в Москве состоялась премьера сериала «Перевал Дятлова», который покажут в эфире ТНТ с 16 ноября. Соблюдая меры безопасности, гости появились на красной дорожке. Они снимали маски, чтобы попозировать фотографам. Увидеть картину о пропавших студентах в Уральских горах пришли: Владимир Яглыч и Сабина Ахмедова, телеведущие Дмитрий Шепелев и Вячеслав Манучаров, певица Maruv и даже блогер Даня Милохин.

Шепелев был без своей возлюбленной Екатерины Тулуповой. Он облачился в элегантный клетчатый костюм. Телеведущий недолго позировал, а потом отправился в зал.

Пришла на премьеру и Мария Луговая, хоть она и занята из-за тренировок на льду, так как участвует в проекте «Ледниковый период». Девушка в этом году вышла замуж за звезду сериала «Кухня» Сергея Лавыгина, но компанию ей на премьере составил обаятельный актер Петр Федоров. Для такого случая актриса облачилась в платье молочного цвета с цветочным принтом. Оригинальные рукава-буфы и акцент на талии подчеркнули ее хрупкую фигуру.

Поклонники восхитились нежным образом Луговой. При этом многие удивились тому, что компанию девушке составил не муж, а Петр. Узнать, кто еще был на премьере и оценить образы звезд, можно в большой колонке портала Teleprogramma.pro.