Младшая дочь Славы в желтом купальнике зажигательно станцевала в такт музыке

Певица Слава в Instagram разместила зажигательное видео, на котором ее восьмилетняя дочь Антонина красиво танцует в желтом купальнике. Надо отметить, что девочка прекрасно чувствует музыку и ритм. Не исключено, что в будущем она пойдет по стопам своей звездной мамы и станет яркой исполнительницей.

«Наша то. Танцы все в папу». Певица Слава

«Тогда надо показать папины танцы», «Антонина так выросла за лето. Очень сильно повзрослела», «Вы все такие позитивные. Очень любим вашу семью», «Какая она у вас классная. Будет красоткой, как и ее звездная мама», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дочь певица Слава родила в декабре 2012 года от бизнесмена Анатолия Данилицкого. Кроме того, у яркой исполнительницы есть еще одна наследница. Александре Морозовой в этом году исполнился уже 21 год. С первым мужем Константином Морозовым Слава рассталась из-за бытовых проблем и разногласий.