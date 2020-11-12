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Анита Цой в платье свободного кроя и ботфортах появилась на публике

Певица приняла участие в новогодних съемках, которые организовал канал «Муз-ТВ».

Анита Цой в платье свободного кроя и ботфортах появилась на публике
Анита Цой. Фото: Globallookpress.com

Анита Цой всегда следила за своей внешностью. Певица не скрывала, что у нее были проблемы с лишним весом. В 2019 году на премии «Жара» она представала в длинных нарядах, скрывая изъяны фигуры. А спустя год, артистка неожиданно похудела. Как оказалось, она за три месяца сбросила 12 килограммов.

Последние несколько дней артисты ездят в «Главкино», где проходят съемки новогоднего концерта канала «Муз-ТВ». Там впервые за долгое время появилась и Анита. Она позировала фотографам в сверкающем мини-платье свободного кроя с пайетками. Наряд певица дополнила ботфортами на шпильке. Цой покрутилась перед камерами, демонстрируя сверкающий наряд.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анита. Многие осыпали ее комплиментами. Как оказалось, стиль артистки пришелся по душе ее фанатам:

«Красота спасет мир», «Нет слов! Аниточка, все идеально», «Блеск во всем, в красоте, песнях, доброте, порядочности», «Какая вы восхитительно-сияющая», «Любимая наша, вы неотразимы и сногсшибательны», «Нельзя быть на свете красивой такой», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, также приняли участие в новогодних съемках: Полина Гагарина, Ани Лорак, Альбина Джанабаева, Юлия Савичева, Анна Семенович и другие звезды.

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