«Мама с детками»: Пугачева позировала с Лизой и Гарри на памятных кадрах

На одной из фанатских страничек певицы Аллы Пугачевой в Instagram появились красивые снимки Примадонны со своими наследниками — близнецами Лизой и Гарри Галкиными. На кадрах талантливая и яркая исполнительница держит своих любимых детей на руках. При этом им нет еще и годика на раритетных снимках «из сундука».

«Мама с детками», — подписали снимок фанаты Аллы Пугачевой.

«Алла Борисовна просто великолепна», «Аллочка наша, золотая. Счастья тебе и твоим наследникам», «Алла Борисовна в великолепной форме. Что тогда, что сейчас», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в этом году Лиза и Гарри Галкины пошли уже в первый класс. Они появились на свет осенью 2013 года. У детей Примадонны отечественной эстрады и ее мужа юмориста Максима Галкина есть свои фанатские странички в социальных сетях. В одном из интервью шоумен признался, что считает Аллу самой лучшей мамой. Телеведущий подметил, что его жена очень заботливая и понимающая. Она запрещает Галкину повышать голос на их общих детей, утверждая, что двойняшки не должны видеть ссоры и недовольство родителей.