«Самая крутая вещь»: дочь Маликова отметилась в плюшевой куртке-рубашке песочного цвета

Дмитрий Маликов гордится своей дружной семьей. Певец счастлив в браке с Еленой Изаксон. В 2018 году у них появился сын Марк. Артист с радостью заботиться о малыше, так как его старшая дочка Стефания уже живет самостоятельно. Она учится на четвертом курсе МГИМО, а в этом году во время карантина девушка решила выпустить свою коллекцию одежды.

Теперь Стеша развивает свой бренд. Она представила осеннюю коллекцию одежды и готовится показать новогодние наряды. А накануне девушка показала новые плюшевые куртки-рубашки. Дочка именитого певца решила похвастаться обновками. Сначала Маликова примерила наряд в небесно-голубом оттенке, подобрав шляпку в тон.

«Шляпа это всегда супер элегантно, красиво и нарядно», — отметила Стеша.

А позже Стеша решила примерить куртку-рубашку в песочном оттенке. Она сочетала ее с джинсами с подворотами и кедами. Девушка показала, как можно носить трендовую осеннюю вещь.

«My Teddy Bear. Самая крутая вещь в зимнем гардеробе», — отметила она.

Поклонники восхитились стилем наследницы Дмитрия Маликова. Многие признались, что задумка девушки им пришлась по душе. Добавим, что звезды с наступлением холодов стали давать модные советы фанатам. Так, Анастасия Решетова выбрала три стильных пальто, а Полина Гагарина приобрела несколько актуальных платьев.