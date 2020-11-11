«Мокрая и счастливая»: Ковальчук в алом купальнике блеснула изящными бедрами

Юлия Ковальчук недавно отметила седьмую годовщину со дня свадьбы с Алексеем Чумаковым. Влюбленные вместе построили дом в Подмосковье, в котором живут с подрастающей дочкой Амелией. Свою наследницу пара скрывает от общественности. Летом они любят отдыхать в Испании. Однако в этом году супруги редко выходит в свет: от отпуска они тоже отказались. А несколько дней назад у пары в гостях побывала Лариса Долина с дочкой. Они устроили застолье и тепло пообщались.

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Похоже, что общение с коллегой сподвигло Юлию на преодоление страхов. Накануне певица отправилась в столичную студию по обучению серфингу. Она впервые встала на доску. На новом фото девушка позировала в алом купальнике с разрезами по бокам. Она позировала с мокрыми волосами и доской в руке. Ковальчук приняла чувственную позу, обнажив изящные бедра и показав соблазнительные изгибы фигуры.

«Я сделала это!! Честно говоря, было страшновато, потому что такого потока воды я не видела давно, да и падения в эту пучину выглядели пугающе. Но я ведь обещала себе, что попробую, так что отступать было нельзя. Ребята, это круто», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 37-летняя артистка. Жена Чумакова получила десятки комплиментов. «Шикарная фигура», «Ноги роскошные», «Мокрая и счастливая», «Юленька, ты лучше всех», «Какая красавица», «Круто! Тоже мечтаю!», «Фигура просто модельная», «Какие ноги длинные», «Какая ты крутая», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что накануне также показала фигуру в купальнике Нюша. Певица попарилась с мужем в бане, засветив фигуру без фотошопа. Поклонники были удивлены тем, какие у нее пышные формы.