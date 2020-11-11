«Ого, какой рельефный живот»: Нюша в персиковом бикини обнажила звездное тело

Нюша три года назад стала замужней девушкой. Поклонники мечтали, что поп-дива выйдет замуж за обаятельного и молодого Егора Крида, но она предпочла выбрать Игоря Сивова, который ради избранницы оставил жену и детей. С сыновьями от первого брака он поддерживает теплые отношения. Сама певица в 2018 году родила первенца — дочку Симбу. Девушка быстро вернулась в форму после родов и, как и прежде, старается подчеркивать достоинства фигуры соблазнительными нарядами.

В последнее время у артистов появилось больше свободного времени, так как из-за пандемии коронавируса они не могут давать концерты. В связи с этим недавно Нюша отдохнула в Майами, а накануне она попарилась в бане в компании друзей и своего мужа. Сивов решила показать, как они веселятся. Он случайно запечатлел певицу, которая в коралловом купальнике отправилась охлаждаться в бассейн.

«Вот и моя жена, чтобы вы не переживали», — спохватился Игорь.

Поклонники удивились тому, что у певицы оказались более пышные формы, чем они видели на ее фото. Некоторым пользователям Сети удалось разглядеть и складки на животике артистки. На следующий день Нюша разместила в соцсети снимок, на котором она позировала в персиковом мини-бикини из переработанного материала. Девушка похвасталась стройной фигурой и рельефным прессом.