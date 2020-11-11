«Хочу так»: 38-летняя Подольская показала точеную фигуру в купальнике

Наталья Подольская недавно снова стала мамой. Она подарила сына своему возлюбленному Владимиру Преснякову-младшему. Малыш получил имя Иван. У них также есть пятилетний сын Артемий. Певица не скрывает, что любит детей и хочет, чтобы их семья росла. Поклонники надеялись, что у пары появился дочка, но пока судьба распорядилась иначе. Пресняков едва не расплакался, когда взял новорожденного малыша на руки. Демонстрирует радость и сама артистка.

После родов Подольская большую часть времени проводит дома. Девушка очень хочет вернуться в форму. Несмотря на то, что поклонники считают, что певица и так очень стройная, артистка заверяет, что ей нужно похудеть. 11 ноября она сообщила, что готовится пойти в ресторан с мужем. При этом Наталья отметила, что ее «пятая точка» может не поместить в брюки. По словам певицы, она будет пытаться влезть в свою одежду.

А вскоре Подольская опубликовала фото с отдыха, на которых она позирует в черном купальнике на шнуровке. Девушка похвасталась точеными формами и загорелой кожей. Артистка демонстрировала изящные формы.

«Хочу так. И так тоже хочу и лицо попроще, обещаю», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядела певица. Многие выразили уверенность, что 38-летняя девушка еще успеет вернуться в форму. «Какие ноги», «Вы и так прекрасны», «После родов вы быстро восстановитесь», «Формы роскошные», «Какая хорошенькая», «Владимиру повезло», «Такой рельеф», — прокомментировали пост подписчики.