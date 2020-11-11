«Опоздал всего на 10 лет»: Руперт Гринт зарегистрировался в Instagram

Британский актер Руперт Гринт, больше известный, как Рон Уизли из фильмов о «Гарри Потере», наконец-то завел страницу в Instagram. Первый пост 32-летний артист выложил 10 ноября и меньше чем за сутки набрал два миллиона подписчиков.

«Привет, Instagram… Опоздал всего на 10 лет, но я здесь», — написал новоиспеченный отец.

Он решил начать свое знакомство с популярной социальной сетью, опубликовав фотографию с дочкой, которая родилась в мае 2020 года. Родители дали ей имя Уэнздей, что переводится с английского как «среда».

Добавим, что о Руперте Гринте в Сети часто шутят, что он не смог воспользоваться той славой, что дал ему «Гарри Поттер». Пока двое других актеров из киношной троицы становились первостатейными звездами Голливуда, богатели и обрастали списком блокбастеров, «рыжий» снимался относительно редко и его новых образов почти никто не помнит. Посмотрим, принесет ли ему Instagram новую волну популярности.

Напомним, в начале 2020 года «сдался» и зарегистрировался в социальной сети актер Мэттью Перри, он же Чендлер из «Друзей».