«Страшное позади»: Анна Плетнева поблагодарила врачей, спасших ей жизнь

43-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева переболела коронавирусом. Вокалистка призналась, что запустила болезнь, надеясь, что все пройдет само собой. К врачам Анна попала уже с тяжелой формой заболевания, и им пришлось буквально спасать жизнь своей звездной пациентки. Певица публично поблагодарила медиков за их труд.

«Понимаю, что вы выполняли свою работу, спасли очередную жизнь и для вас это привычное дело, — написала Анна Плетнева на своей страничке в Instagram. — Для меня это нечто большее. Вы спасли мою семью, сохранили счастье моих детей. Никогда этого не забуду».

Вокалистка призвала поклонников не повторять ее ошибок, внимательно и бережно относиться к своему здоровью и не заниматься самолечением. Анна Плетнева сделала акцент на том, что коронавирус — очень коварное заболевание, в борьбе с которым без помощи врачей не обойтись.

«Самое главное — вовремя успеть!» — заключила певица.

Стоит отметить, что коронавирусом переболели многие знаменитости.

А буквально сегодня стало известно, что с симптомами этого заболевания был госпитализирован известный композитор и продюсер Виктор Дробыш.