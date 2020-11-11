Черный лебедь: Алина Загитова в пышном платье из фатина вышла на лед с Алексеем Ягудиным

Алина Загитова недавно взяла паузу в спортивной карьере. В этом году она уже не будет принимать участие в соревнованиях. Но на днях девушка впервые за долгое время вышла на лед с номером в рамках фестиваля «Влюбленные в фигурное катание», где упала после исполнения тройного флипа. Публика все равно с восторгом встретила олимпийскую чемпионку. К слову, личный опыт помогает ей правильно брать интервью и ободрять участников шоу «Ледниковый период», которое она ведет с Алексеем Ягудиным.

Загитова впервые стала ведущей большого проекта. Если на льду она чувствует себя уверенно, то заучивание текста далось ей не сразу. Ягудин каждый раз помогал ей держаться более профессионально в кадре. Недавно проект преодолел экватор. За это время фигуристка улучшила свои навыки, что отметили даже ее коллеги. К тому же, она стала украшением проекта, так как каждый раз предстает в новых женственных образах.

Недавно Алина примеряла сверкающий комбинезон, а также облачалась в легкое платье в горох. Для седьмого выпуска передачи девушка решила вспомнить один из своих сценических образов. Она надела черное платье с пышной юбкой из фатина, но не такой короткой, которая была у нее во время выступлений. Вечерний образ в стиле бэби-долл она дополнила волосами, собранными в высокий хвост.

Кому Загитова сказала комплименты и как шутила с Ягудиным — можно увидеть в новом выпуске шоу в субботу, 14 ноября, на Первом канале. А сейчас есть возможность узнать, как будут выглядеть участники шоу, посмотрев большой материал портала Teleprogramma.pro.