Отчитала коллегу: Польских считает, что Светличная ходит по ток-шоу от нечего делать

Недавно 80-летняя Светлана Светличная утверждала, что родные хотят завладеть ее квартирой. Ради такой наживы они готовы сжить со свету пожилую женщину. О некоторых способах, в частности, о рассыпанной ртути, актриса рассказывала еще весной. А в ток-шоу НТВ «Звезды сошлись» заявила, что в завещании не укажет имена родных. Жилплощадь в Москве Светличная готова отписать кому угодно, но не им.

Признания актрисы наделали много шума как среди ее коллег по цеху, так и среди поклонников. Так, Галина Польских считает, что Светличная сильно преувеличивает, когда рассказывает о попытках родственников покончить с ней. Также, по мнению Польских, квартира должна остаться только сыну, а не кому-то еще.

«Света — прекрасная актриса, и если бы занять ее работой, дать роль, она перестала бы ходить на телешоу и придумывать всякие несуразности. К сожалению, наш кинематограф не очень нуждается в 80-летних актрисах», — цитирует Польских «Экспресс-газета».

больше по теме Светлана Светличная подозревает, что родные жаждут отправить ее на тот свет Актриса не включила родственников в свое завещание.

Напомним, что конфликт у Светличной со старшим сыном возник много лет назад, а младшего уже нет в живых.