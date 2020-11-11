Поссорились?: Меган Маркл уехала на отдых без принца Гарри

С недавних пор жители Монтесито стали замечать, что Маркл много времени проводит в ресторане недалеко от дома, где работает с ноутбуком, а принц Гарри тем временем находится в их новом особняке вместе с сыном Арчи. Очевидцы утверждали, что между супругами пробежала черная кошка. Позже появилась информация, что герцогиня беременна. Никаких официальных комментариев от пары на этот счет не поступило. А тем временем стало известно, что Меган уехала в Мексику. Одна.

Как пишет мексиканский Elle, герцоги Сассекские сильно поссорились. Причиной скандала стали выборы президента США. На страницах издания сообщают, что Гарри выразил свое недовольство жизнью в Америке, чем разозлил супругу. Она решила дать ему время на размышления и улетела на частном самолете в Мексику. По данным некоторых мексиканских СМИ, Маркл отдыхает на курорте Лос-Кабос.

Ранее стало известно, что бывшая актриса перенесла судебный процесс с популярным британским таблоидом с января на более поздний срок. При этом юристы Меган попросили, чтобы заседания проходили в закрытом режиме.