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Эксперт по языку тела рассказал, в каких отношениях Кейт Миддлтон и принц Уильям вне публики

Кейт Миддлтон стала членом королевской семьи в 2011 году.

Эксперт по языку тела рассказал, в каких отношениях Кейт Миддлтон и принц Уильям вне публики
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Девять лет назад Кейт Миддлтон стала женой принца Уильяма и примкнула к большой королевской семье. С тех пор пара трижды стала родителями: они воспитывают двух сыновей — принцев Джорджа и Луи — и принцессу Шарлотту. На публике молодые люди кажутся идеальной парой, а что скрывается за объективами камер, рассказал эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Как пишет Express, Кейт и Уильям — отличные партнеры. Их связывают гармоничные отношения, благодаря чему оба стремятся к одной цели.

«Они единомышленники», — цитирует Джеймса издание.

Недавно стало известно, как герцоги Кембриджские воспитывают своих троих детей. Выяснилось, что малышам нельзя шуметь в доме, разговаривать на повышенных тонах и долго смотреть телевизор.

Ранее сообщалось, что Кейт и Уильям ищут себе домработницу. Главное качество, которым должен обладать претендент, — уметь держать язык за зубами.

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