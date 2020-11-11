«Дома»: Решетова в косухе оверсайз и трендовых ботфортах запечатлелась у частного самолета

Бывшая возлюбленная Тимати сообщила о своем возвращении в Москву. Она призналась, что пока не готова оставлять ребенка с отцом.

Анастасия Решетова больше пяти лет строила отношения с Тимати. Их считали идеальной парой, хоть многие и осуждали модель за то, что она якобы увела рэпера у Алены Шишковой, которая родила артисту дочку Алису. Но в этом году многие пары расстались. Тимати и Анастасия не стали исключением. В сентябре они сообщили, что больше не вместе. А вскоре рэпер признался, что будет участвовать в шоу «Холостяк».

На фоне произошедшего поклонники подумали, что пара пиарится и вскоре воссоединится. Однако уже второй раз Решетова предпочла отдыхать отдельно от артиста. Она улетела с сыном Ратмиром и семьей в теплые края. Место отдыха девушка так и не рассекретила. А вот Тимати с дочкой и мамой Симоной Юнусовой провели несколько недель на Мальдивах. Анастасия почти не делилась снимками, лишь изредка, водя малыша на пляж и катаясь на лошадях. А так как она примеряла хиджаб, многие предположили, что девушка могла отдыхать в Дубае.

11 ноября бывшая возлюбленная рэпера вернулась в Россию. Она вновь прилетела на частном самолете. На память модель запечатлелась у трапа с малышом на руках. Решетова облачилась в косуху оверсайз и трендовые ботфорты, которые подчеркнули ее стройные ноги. Шорты и футболка в тон дополнили монохромный образ.

«Дома. Мы, кстати, никогда не расставались более чем на 2 дня. Да и то, потому что я отдыхала в детокс-клинике, а туда маленьких детей нельзя брать с собой. И вот теперь я думаю о том, что его когда-нибудь придется отправить на отдых с отцом, дабы Ратик полноценно ощущал, что у него есть папа. Я понимаю, что это очень важно для мальчика, но при мысли о долгой разлуке с мелким становится грустно…» — поделилась девушка.

Поклонники были рады возвращению Анастасии. Многие стали сравнивать ее с Шишковой и пришли к выводу, что она более заботливая мама. Образ девушки у многих вызвал восторг. «Настя, красивые сапоги, но вы их снимаете когда-нибудь?», «Серьезный мужчина растет», «Ноги от ушей, шикардос», «Какие же вы все таки классные», «Ратмир так похож на папу своего», «Гены», «Для хорошей мамы это в порядке вещей», — прокомментировали пост подписчики.