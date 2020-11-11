Акцент на талии: Елена Летучая в пурпурном платье-бюстье в пол устроила дефиле в гардеробной

Елена Летучая одна из тех звезд, которые постоянно путешествуют. Бывшая ведущая передачи «Ревизорро» каждый год совершает по несколько десятков перелетов. Даже в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, девушка успела побывать в Танзании, Дубае, а не так давно она вернулась с Мальдив. На островах блондинка отдыхала со своим мужем Юрием Анашенковым. Элегантная телеведущая и на море блистала брендами: при себе она имела сумку и шлепки Dior.

Но теперь Елена вернулась к работе. Каждый день она ездит на съемки, где предстает в самых разных образах, но они всегда женственные. Накануне девушка появилась на съемках в вечернем платье-бюстье с корсетом и разрезом на юбке. Впервые она выбрала вместо черного или белого лук пурпурный. Летучая подчеркнула загорелые ноги, а корсет сделала акцент на ее талии. Туфли-лодочки с камнями в тон платью дополнили образ. Она продефилировала по гардеробной, показывая наряд.

«Я одеваюсь быстро, сразу понимаю, как я хочу выглядеть. А как у вас с этим делом?» — написала звезда.

Поклонники признались, что у них есть проблемы с выбором нарядов. При этом многие восхитились утонченным стилем Летучей. Ее образы им показались сдержанными и элегантными. «Вечная проблема — одеть нечего. А сейчас и вправду нечего», «А это привилегия красивых женщин, одеваться сразу», «С такой фигуркой все к лицу!», «На это можно смотреть бесконечно», «Ух, какое платье», «Шикарно, на хорошую фигуру при грамотной подаче, что не одень, да хоть ваще не одевай, все одно — зачет», «Цвет роскошный», — прокомментировали пост подписчики.