«Форма вам к лицу»: Оксана Федорова умилила снимком времен работы следователем в милиции

Модель и телеведущая Оксана Федорова в Instagram разместила архивный снимок, на котором она запечатлена в милицейской форме. На фотографии она красуется со своими коллегами. Надо сказать, что форма ей к лицу, что отметили и подписчики.

«Значительная часть моей жизни была связана со службой в МВД, и этот опыт часто помогает мне сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях». Оксана Федорова

«Какая вы в форме красавица», «Форма вам к лицу», «Поздравляем вас с праздником. Счастья вам», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Оксана Федорова в конце девяностых годов окончила милицейско-правовой лицей Пскова. Затем она училась в школе милиции, которую окончила с золотой медалью. Позже устроилась на работу следователем. После получения звания старшего лейтенанта милиции она трудилась дознавателем в линейном отделе внутренних дел на воздушном транспорте в аэропорту «Пулково». После этого началась ее модельная, а затем и телевизионная карьера.