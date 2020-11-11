«Форма вам к лицу»: Оксана Федорова умилила снимком времен работы следователем в милиции

Модель и телеведущая Оксана Федорова в Instagram разместила архивный снимок, на котором она запечатлена в милицейской форме. На фотографии она красуется со своими коллегами. Надо сказать, что форма ей к лицу, что отметили и подписчики.
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305 лет (!) - именно столько в России существует служба охраны общественного порядка - "полиция", созданная Петром I в 1715 году, и 10 ноября 1917 года переименованная в милицию. Как бы не менялись времена и названия, именно сотрудники внутренних дел одними из первых приходят на помощь, рискуют своей жизнью, защищая других. Я от всей души поздравляю сотрудников МВД с профессиональным праздником, желаю здоровья, добра и благополучия. Значительная часть моей жизни была связана со службой в МВД, и этот опыт часто помогает мне сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Сейчас в моей жизни царит музыка, и я буду счастлива организовать большой музыкальный концерт для сотрудников органов внутренних дел, как только мы преодолеем все сложности и ограничения, связанные с коронавирусом. Желаю всем добра и позитива! !#деньполиции#милиция ⚡️⚡️⚡️
«Значительная часть моей жизни была связана со службой в МВД, и этот опыт часто помогает мне сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях».
«Какая вы в форме красавица», «Форма вам к лицу», «Поздравляем вас с праздником. Счастья вам», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Оксана Федорова в конце девяностых годов окончила милицейско-правовой лицей Пскова. Затем она училась в школе милиции, которую окончила с золотой медалью. Позже устроилась на работу следователем. После получения звания старшего лейтенанта милиции она трудилась дознавателем в линейном отделе внутренних дел на воздушном транспорте в аэропорту «Пулково». После этого началась ее модельная, а затем и телевизионная карьера.