«Форма вам к лицу»: Оксана Федорова умилила снимком времен работы следователем в милиции

305 лет (!) - именно столько в России существует служба охраны общественного порядка - "полиция", созданная Петром I в 1715 году, и 10 ноября 1917 года переименованная в милицию. Как бы не менялись времена и названия, именно сотрудники внутренних дел одними из первых приходят на помощь, рискуют своей жизнью, защищая других. Я от всей души поздравляю сотрудников МВД с профессиональным праздником, желаю здоровья, добра и благополучия. Значительная часть моей жизни была связана со службой в МВД, и этот опыт часто помогает мне сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Сейчас в моей жизни царит музыка, и я буду счастлива организовать большой музыкальный концерт для сотрудников органов внутренних дел, как только мы преодолеем все сложности и ограничения, связанные с коронавирусом. Желаю всем добра и позитива! !#деньполиции#милиция ⚡️⚡️⚡️