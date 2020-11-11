Вот это зрительница!: Брежнева в облегающем платье оторвалась на концерте Меладзе

Вера Брежнева посетила концерт Валерия Меладзе, при этом звезда оказалась не в отдельной ВИП-ложе или в первом ряду.

Знаменитая блондинка уселась среди обычной публики посередине зала и отрывалась под любимые мелодии вместе с другими поклонниками и поклонницами артиста. Кадры с концерта обнародовали в Сети люди, побывавшие на представлении.

«Пришли к Меладзе, а кайфанули от Веры», — признался один из фолловеров.

Брежнева энергично двигалась под хиты Меладзе в облегающем черном платье с разрезом, а потом показывала руками сердечко, давая понять, как ей нравятся песни музыканта. Девушка вела себя весело и непосредственно все представление.

Напомним, Вера Брежнева вышла замуж за брата Валерия Меладзе, композитора Константина Меладзе, в 2015 году. Торжество прошло тайно в узком кругу близких в Италии.