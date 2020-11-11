«Она моя опора»: Владимир Конкин рассказал об отношениях с помощницей Еленой Переслени

Сын актера Ярослав ранее поведал, что у его отца роман с этой женщиной.

Актер Владимир Конкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих отношениях с помощницей Еленой Переслени. Ранее его сын Ярослав заявил в эфире ток-шоу, что у его отца роман с этой женщиной, которая, как он считает, однажды вошла в их дом и уже не выходила.

«Ее муж в этом году перенес инсульт. Из-за пандемии его не берут никуда, ни в одну больницу. Она его массировала, ухаживала, колола всякими лекарствами. Конечно, она моя опора. Это люди сердечные, которые относятся хорошо ко мне. Я тоже им небезразличен». Владимир Конкин

Как заметил актер, пускай сын Ярослав наговаривает на него и помощницу. «Он хамовато это все сказал на телевидении. Он очень изменился за последние десять лет. Он не имеет права оскорблять меня», — сказал актер.

Напомним, что София Конкина, дочь знаменитого актера, утонула в сентябре в бассейне фитнес-центра. При этом известно, что перед походом в спортивное учреждение она употребляла спиртные напитки.