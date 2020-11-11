«Там найдешь себе мужа»: Владимир Конкин пытался устроить дочь на работу в Госдуму

Актер Владимир Конкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил один из последних разговоров со своей дочерью Софией.

«Она пришла ко мне и говорит: «Найди мне мужа, найди мне квартиру, купи мне машину». Меня это обескуражило. У меня есть определенные возможности. Люди добрые в друзьях. Я хотел устроить ее на работу в Государственную думу. Естественно, не депутатом, нет. Помощницей. Зарплата небольшая, но какой карьерный рост. «Там ты найдешь и мужа и все будет хорошо», — говорил я ей.

Как сказал Конкин, его дочь была юристом по образованию. «Говорил ей: «Ты там сможешь найти счастье». Но она не слушала. И люди, к которым я обратился, ждали ее. Но она отказалась. Такие дрова наломала. Вот эта эксцентрика. Желание жить, жить. Потом она устроилась в доставку пищи. Я горжусь, что она это сделала. Там копейки, конечно. Она хотела помогать людям. Это о чем говорит? Что она моя дочь», — заявил он.

Напомним, что София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра. При этом известно, что перед походом в спортивное учреждение она употребляла спиртные напитки.