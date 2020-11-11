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Маленькая модница: Лиза Галкина нарядилась в красное платье из шифона

Младшая дочь Примадонны подходит ко всему творчески.

Маленькая модница: Лиза Галкина нарядилась в красное платье из шифона
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Несмотря на свой юный возраст, Лиза Галкина растет настоящей модницей. Младшая дочь Аллы Пугачевой часто умиляет поклонников своими нарядами. На этот раз Лиза позировала в красном шифоновом платье и колготках в тон. Рядом с ней был брат Гарри, который тоже принарядился. Сын звездой пары запечатлелся в рубашке и бабочке. Снимок появился на одной из фан-страниц Галкиной в Instagram.

«Ой, какие милые! Лапушки-ангелочки! Такие славные!» — прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, что в сентябре Лиза и Гарри стали первоклассниками. Помимо школьных уроков, Лиза делает успехи в изучении французского языка, а Гарри умиляет фанатов спортивными навыками.

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