Нюша в коралловом купальнике и войлочном колпаке повеселилась в бане с друзьями

Муж певицы Нюши бизнесмен Игорь Сивов порадовал своих поклонников неожиданными кадрами посиделок с друзьями.

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Приятели арендовали баню в русском стиле с обширным помещением для отдыха и релаксации, банкетным залом, ледяной купелью и горячим водяным чаном на улице. Его еще иногда называют «молодильным» за ассоциации со знаменитой русской народной сказкой.

«Вечер в баньке. Надо перезагрузиться!» — подписал он обнародованное в социальных сетях видео.

Показав место своей дислокации, супруг артистки поспешил успокоить своих поклонников, заявив, что его возлюбленная тоже рядом. Вскоре в кадре показалась и сама звезда, которая примерила коралловый купальник и банный войлочный колпак. Не обращая внимания на мужа, она поспешила окунуться в чан с водой. Вскоре ее поддержали многочисленные друзья.

Напомним, Нюша объявила о помолвке с Сивовым в 2017 году, а в 2018-м у них появилась дочь Симба. Для 30-летней певицы это первый брак, у 40-летнего предпринимателя уже были узаконенные отношения, от которых осталось двое сыновей.