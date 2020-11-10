«Украл мою девочку»: Бузова в трендовых джинсах и алой футболке сходила на мюзикл с Давой

Блогер забрал телеведущую после тренировки на льду и отвел в театр. Девушка так обрадовалась, что одарила возлюбленного поцелуями.

Ольга Бузова в последнее время едва находит время на отдых. Она по прежнему ведет шоу «Дом-2», а также другие передачи. А этой осенью к обычному графику девушки добавились тренировки на льду, так как она участвует в проекте «Ледниковый период». Артистка не скрывает, что ей приходится тяжело. Телеведущая каждый день показывает новые синяки на руках и ногах. Судьи пока редко дают ей высокие оценки. Лишь на шестом выступлении она смогла чисто отказать номер.

После очередной тренировки Ольга была измотана. Однако к ней приехал ее возлюбленный Давид Манукян. Недавно он уже устраивал ей сюрприз, когда переоделся в костюм курьера и привез ей цветы. Теперь блогер забрал телеведущую с тренировки и отвез в театр. Влюбленные сходили на мюзикл «Шахматы», в котором играет Анастасия Стоцкая. Во время антракта Бузова похвасталась сюрпризом, который ей устроил Дава.

«Украл мою девочку», — сообщил сам парень.

Ольга в джинсах с высокой талией, алой футболке и черных ботинках обнимала и целовала своего избранника. Это редкий случай, когда она вышла в свет не в вечернем платье.

«Кто меня украл? Кого бы не крал, а ее бы украл. Устроил сюрприз», — похвасталась девушка. «Че делать будем?» — спросил у нее Дава. «Любить еще сильнее. Так еще целая жизнь длинная. Наши мамочки будут довольны. Мы на мюзикле „Шахматы“. Нам очень интересно. Он предал свою жену и уехал в другую страну», — рассказала телеведущая коротко и о спектакле.

От мюзикла Бузова осталась в восторге. Она похвалила Стоцкую за прекрасную игру. На этом вечер не закончился, так как пара отправилась домой, вместе отдыхать.