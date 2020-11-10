Две зайки: Водянова в зауженных брюках и сумкой Tory Burch станцевала с суданской моделью

Модель приняла участие в новогодней съемке. Она призналась, что уже начала закупать подарки.

Наталья Водянова с подросткового возраста стала работать моделью. Ее карьера началась в Париже, где теперь она и живет с пятью детьми и своим мужем Антуаном Арно. Замуж за французского миллиардера она вышла только этой осенью. От пышной свадьбы они отказались, зато расписались в мэрии в присутствии близких и друзей. Влюбленные в начале года переехали в просторный особняк, где с недавних пор стали принимать гостей.

В октябре Наталья успевала посещать модные показы, а вот выходные посвящала наследникам. А на днях девушка отправилась за продуктами вместе с мужем, при этом представ в стильном наряде. Она отметила, что даже выносить мусор надо красиво. А теперь модель сообщила, что приняла участие в съемке новогоднего проекта. Компанию ей составила темнокожая суданская модель Анок Яй.

Водянова облачилась в костюм с необычным принтом в виде ромбов. Зауженные брюки с высокой талией и жакет в тон подчеркнули ее фигуру, а блузка с рюшами и кожаные ботинки дополнили образ. На плече девушки была сумка Tory Burch. А вот ее коллега предстала с сапогах и шелковом платье сливочного оттенка. Они устроили настоящие танцы на стульях. При этом девушки примерили заячьи ушки, а на полу мерцали гирлянды.

«Близость и единство в новой праздничной кампании. А вы уже занялись новогодними подарками? Лично я уже да, аж с октября!» — поделилась Наталья.

Поклонники были восхищены красотой жены Арно. Многие отметили, что она выглядит бесподобно. И это при том, что модель родила пятерых детей. Образ звезды и вовсе вызвал у них восторг. «День и ночь», «Дуэт роскошных дам! Заражает, мотивирует! Оригинально!», «Наташа, крутая карточка», «На мебели в обуви, рука-лицо», «Грация у вас природная», «Вообще не стареете», — стали комментировать пост подписчики.