Харламову и Асмус предстоит разделить шикарный особняк на Рублевке

Пока что в доме живет Кристина с дочерью.

Разведенным Гарику Харламову и Кристине Асмус предстоит поделить шикарный особняк на Рублевке. Речь идет о четырехэтажном таунхаусе общей площадью в 410 квадратных метров на участке почти в восемь соток. Цена такого жилища может достигать 100 миллионов рублей.

Харламов приобрел его в 2014 году, и это казалось очень удачным вложением: в 10 минутах езды оттуда находится концертный зал «Барвиха Luxury Village», куда юморист часто ездит на съемки Comedy Club. Когда дочка звездных супругов Настя выросла, она стала ходить в школу «Президент», расположенную неподалеку. Однако в особняке долго шел ремонт, пара переехала в него лишь весной 2020 года, незадолго до объявления о расставании.

Как сообщает издание Super, сейчас шикарный дом находится в распоряжении Кристины и ее дочери. Адвокат Асмус Марина Дубровская ранее комментировала, что надеется урегулировать вопрос раздела имущества мирным путем.