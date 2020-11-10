55-летняя Ирина Безрукова в черной юбке макси и широкополой шляпе позировала на съемках

Ирина Безрукова в свое время пережила развод с Сергеем Безруковым. Она осталась одна уже в зрелом возрасте, но не потеряла своей красоты и тем более харизмы. В этом году актриса отметила юбилей. В свои 55 лет она по-прежнему может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Во время участия в «Последнем герое» многие зрители восхищались ее женственностью и добротой. К слову, она не потеряла надежду встретить любовь.

Из-за пандемии коронавируса Ирина весной почти не появлялась на публике. Зато теперь она с радостью не только ходит на телепередачи, но и участвует в фотосессиях. Накануне актриса снялась в необычном образе. Она облачилась в черную юбку макси и белую рубашку с черным джемпером. Широкополая шляпа и туфли дополняли ее образ. Безруковой сделали пышные локоны, а губы выделили темно-бордовой помадой.

Она позировала на диване среди интерьера с золотым орнаментом. Артистка продемонстрировала настоящую грацию, а также белоснежную улыбку.

Поклонники остались под впечатлением от ее осеннего лука. К слову, шляпу недавно стала носить и Оксана Федорова. Похоже, что они подхватили новый тренд. Актуален в этом сезоне и стиль монохром. «Ирина — вы красавица», «Яркая красота», «Как вам все это идет», «Роскошный образ!! Королева грез», «Шикарная у вас укладка», «Такая аристократка», — прокомментировали пост подписчики.