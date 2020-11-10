«Обалдеть!»: Лиза Галкина в тунике и легинсах с модным принтом станцевала для мамы

Своей творческой импровизацией девочка удивила не только Пугачеву.

Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина, семилетняя Лиза, растет очень талантливой и творческой девочкой. Она уже не только прекрасно говорит по-французски, но и играет на фортепиано, а также поет. Более того, наследница Примадонны и телеведущего обожает устраивать модные дефиле и концерты.

На этот раз Лиза Галкина показала танцевальный номер для родителей. Девочка под ритмичную музыку с восточными мотивами пустилась в пляс, виртуозно демонстрируя свой хореографический талант, который привел маму в настоящий восторг:

«Обалдеть!» — не сдержала эмоций Пугачева.

Видео домашнего выступления Максим Галкин показал подписчикам в Instagram. Он подписал: «Танцевальный импровиз от Лизаветы». Фанаты вслед за Примадонной пришли в радостное изумление.

«Талант», «Какая прелесть», «Маленькая чаровница и большой талант. Умничка, Лиза!», «Какая она пластичная! А актриса — вся в маму», «Такая классная», — пишут фолловеры.