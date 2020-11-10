Грани юмора: экс-резидент Comedy Club высказался о запретах на шутки

Антон Лирник рассказал, над чем никогда не позволит себе смеяться.

Не так давно популярная певица Валерия запустила на YouTube-канале собственное шоу под названием «Почему я?», во время которого берет интервью у интересных и узнаваемых всеми людей.

Очередным гостем звезды стал бывший резидент Comedy Club Антон Лирник. Одной из тем, которые были затронуты во время диалога, стала цензура на темы для шуток. Речь, конечно же, о внутренней цензуре комиков, пишущих тексты. Антон рассказал, что для него существуют определенные табу. Юмористу важно понимать, перед кем он выступает, чтобы не задеть и не оскорбить публику.

«Есть шутки, которые нельзя произносить на определенную аудиторию, — отметил Лирник. — Вечный пример с анекдотами: анекдот, рассказанный в бане в мужской компании, возможно, может быть рассказан только в бане и только в мужской компании».

Во время беседы с Валерией Антон Лирник рассказал и о страшной трагедии, которую он пережил несколько лет назад. Артист и его бывшая супруга потеряли дочку, Мария скончалась в шестилетнем возрасте от рака мозга. После смерти девочки Антон и его жена расстались.

Сейчас Лирник воспитывает двух дочерей и признается, что живет в постоянном страхе за их жизнь и здоровье.