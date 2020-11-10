С васильковыми глазами: Бондаренко запечатлел подросшую дочку в розовом платье из фатина

Станислав Бондаренко не так давно отметил 35-летие. Привлекательный актер разбил немало женских сердец, когда женился на своей возлюбленной Аурике Алехиной. В 2017 году избранница подарила ему дочку Алексию, а в 2019 году на свет появилась их вторая дочка Микаэла. От первой жены Юлии Чиплиевой у артиста есть старший сын Марк. Звезда фильмов «Стритрейсеры» и «Верни мою любовь» обычно очень занят, но старается всем наследникам уделять внимание.

10 ноября его старшей дочке исполнилось три года. Бондаренко и его жена устроили сюрприз для крохи. Они купили коробку, которую поставили в центр гостиной. Когда именинница проснулась, то пошла открывать свой подарок вместе с сестренкой. Из коробки вылетели воздушные шарики в виде сердец.

«Доброе утро! С днем рождения!» —поздравил кроху Станислав. «Пап, там мишка есть! Я не могу достать! Мама, достань!» — попросила Алексия, после чего залезла в коробку.

Перед тем, как отправиться в садик, именинница переоделась в розовое платье из фатина. В пышном наряде она успела поиграть с сестрой и попозировать отцу. Поклонники восхитились трогательными кадрами и поздравили кроху. «Какие сладкие девчушечки», «Какая милота», «Обнимает сестру», «Глаза васильковые», «Прекрасные дочки у вас», «Очаровательная леди в розовом», — прокомментировали пост подписчики.