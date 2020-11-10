«Не обращай внимания на завистников»: Тина Канделаки написала письмо в прошлое

Популярной телеведущей Тине Канделаки 10 ноября исполнилось 45 лет. Звезда решила нестандартно подвести итоги минувших десятилетий своей жизни, написав послание себе, 16-летней Тинатин или Тике, как ее называли в те годы друзья в Тбилиси. Тогда будущая звезда экрана уже пробовала свои силы на радио и телевидении, училась и в мечтах видела себя самой популярной теле- и радиоведущей своей родной Грузии.

«Я не буду делать тебе подсказок, не буду говорить, каких ошибок не надо совершать, потому что однажды, через много лет, ты окажешься в моей точке и поймешь, что все делала правильно, — обращается к самой себе Тина Канделаки. — А то, что делала неправильно, — тоже правильно, иначе как бы ты оказалась в той точке, в которой ты оказалась в свои 45».

Далее звезда предупреждает себя образца почти тридцатилетней давности, что жизнь состоит из удач и предательств, что на пути встретится много завистников, и советует идти только вперед и молча.

«Благодари тех, кто будет помогать тебе развиваться, и не обращай внимания на завистников. Обсуждают только тех, кто что-то делает», — делится своим опытом Тина Канделаки.