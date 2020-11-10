«Хороша, мать троих детей»: Лаврова-Глинка в молочном купальнике сразила поклонников фигурой

Актриса проводит отпуск на Мальдивах, где решила без прикрас показать свое тело.

Ксения Лаврова-Глинка является дочкой театрального режиссера Олега Лаврова. Он ушел из жизни два года назад. Девушка решила пойти по его стопам и построила карьеру актрисы. В копилке знаменитости десятки ролей в театре и кино, включая сериалы «Закрытая школа», «Молодежка» и фильм «Лед». Успела она построить и личную жизнь. Ксения растит троих детей: Даниила и Аглаю от первого брака, а также трехлетнего сына Николая от нынешнего избранника.

43-летняя артистка часто готовит дома, но это не мешает ей поддерживать себя в хорошей форме. Ксения на красных дорожках очаровывает публику в роскошных платьях в пол. А на днях вслед за Светланой Лободой, Тимати и другими звезда она устроила себе отдых. Девушка прилетела на Мальдивы, где не побоялась блеснуть фигурой в белоснежном купальнике. Наряд молочного цвета подчеркнул изгибы ее тела. Она позировала на побережье без макияжа.

Пока Лаврова-Глинка не успела загореть. Она без стеснения хвасталась стройными ногами и изящной талией. Актриса даже засветила грудь в мокром купальнике.

«Все. Вскрываюсь. Первые фотографии в купальнике. С другой стороны, когда тебе 43 и трое детей, терять уже нечего. Одним словом, у нас дожди, но мы держимся», — поделилась звезда.

Елена Валюшкина одарила ее комплиментом. «Хороша, мать троих детей», — написала она. «Вы похудели…», «Вы прекрасны», «Как же красива», «Вот это Афродита», «Безумно красивая», «Просто огонь», «Хорошо вам, вы на море», «Такая нежная», «Безумно хороша, мать», — прокомментировали пост подписчики.