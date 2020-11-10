Это рок-н-ролл: Асмус устроила танцы с Чадовым в автомобиле

Кристина Асмус в последнее время сдружилась с актером Алексеем Чадовым. Особенно заметен этот факт стал во время их совместной работы над фильмом «Джон». Накануне съемки картины закончились, и приятели неплохо провели вместе время.

больше по теме Брежнева в массивных очках-телевизорах и без укладки запечатлелась в своем авто Звезда решила рассказать о своей доброте.

Сразу после работы пара, весело пританцовывая прошлась по улице, а потом отправилась в одном автомобиле в неизвестном направлении. Компанию звездам составил их коллега Артем Ткаченко. Однако артист в основном скромно сидел на заднем сидении, а молодые (и оба разведенные) люди устроили настоящие танцы в машине, двигаясь и подпевая в такт музыке, доносящейся из радиоприемника.

«Рок-н-ролл!» — громко пел счастливый Чадов на обнародованных Асмус кадрах.

Похоже, что вечер на этом не закончился. В Stories микроблога Кристина также показала фото посиделок с приятелями в одном из увеселительных заведений. Напомним, что Кристина Асмус объявила о желании развестись с Гариком Харламовым в июне этого года. О расставании Алексея Чадова с Агнией Дитковските стало известно в 2015-м. У обоих актеров остались дети, сейчас им по 6 лет.