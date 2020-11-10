Почти «Основной инстинкт»: Азиза в экстремальном мини сверкнула бельем, забросив ногу на ногу

56-летняя певица Азиза после неудачной попытки выйти замуж за предпринимателя Давида Григоряна вовсе не собирается грустить. Артистка вначале открыто показала в блоге своих экс-любовников, с которыми так и не пошла под венец. А теперь и вовсе решила повторить успех Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт».

Помните знаменитый кадр с закидыванием ноги на ногу в коротеньком платье? Нечто подобное звезда 90-х изобразила на камеру, засветив нижнее белье. Женщина стыдливо прикрыла ладонью то, что не должны были увидеть люди, но было уже поздно.

Как оказалось, с помощью дерзких кадров певица решила увеличить количество подписчиков в своем Instagram.

«Вчера на съемках нового сезона «Ты суперстар» решила покуражиться. В результате появился неожиданный имидж. Да или нет? За или против? Будет 1000 лайков, и я встану с дивана!!» заявила она своим почитателям.

В итоге кадры собрали гораздо больше лайков, а Азиза опубликовала новые фотографии, мечтая уже о двух тысячах кликов. Поклонники приняли идею с восторгом!

«Азиза, фигура супер. Счастья вам и здоровья», «С такой фигурой хоть куда, молодец, супер», «Очень круто! Вы красотка!», «Просто нереально красива, огонь. Вы не тысячи, а миллиона лайков заслуживаете», — прокомментировали фолловеры.

Правда нашлись и те, кому идея зрелой женщины не пришлась по вкусу. «Да уж, как говорится, седина в бороду, бес – в ребро», «Как-то не по возрасту поведение», — написали они.