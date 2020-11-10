«Привыкла шиковать»: Бузова в бикини с «золотыми» цепями засветила, чем наградила ее природа

Ольга Бузова на себе экономить не привыкла, об этом знаменитость рассказывала подписчикам в Instagram. При этом поющая телеведущая не раз вспоминала, что в юности она бралась за любую работу, лишь бы заработать себе собственные деньги на карманные расходы. К примеру, возлюбленная блогера Давила Манукяна была готова мести улицы, подрабатывать на уборке. Тогда Ольга не могла даже и предположить, что станет знаменитой, создаст свою армию поклонников как кумир молодежи.

За время каникул Бузова потратила значительную сумму. Она с шиком отдыхала на яхте, угощалась деликатесами и не экономила на себе. На одном из фото знаменитость позировала в белом мини-бикини с «золотыми» цепями в виде бретелек.