«Привыкла шиковать»: Бузова в бикини с «золотыми» цепями засветила, чем наградила ее природа

Ольга Бузова на себе экономить не привыкла, об этом знаменитость рассказывала подписчикам в Instagram. При этом поющая телеведущая не раз вспоминала, что в юности она бралась за любую работу, лишь бы заработать себе собственные деньги на карманные расходы. К примеру, возлюбленная блогера Давила Манукяна была готова мести улицы, подрабатывать на уборке. Тогда Ольга не могла даже и предположить, что станет знаменитой, создаст свою армию поклонников как кумир молодежи.
За время каникул Бузова потратила значительную сумму. Она с шиком отдыхала на яхте, угощалась деликатесами и не экономила на себе. На одном из фото знаменитость позировала в белом мини-бикини с «золотыми» цепями в виде бретелек.
«Пора бы научиться экономить», «Сколько денег-то ушло?!», «Дайте хоть опомниться», «Дорого-богато», «Привыкла шиковать», «Да, красиво жить не запретишь», «Только бы деньги транжирить», «Она заслужила, весь год впахивала как лошадь», «Красавица, фигурка отменная», «Ого, у вас и грудь есть!! Какая пышная», «Поправилась что ли?!» — пишут фолловеры.