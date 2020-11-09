Пелагея в силуэтном черном платье предстала на съемках КВН

Пелагея в этом году рассталась со своим мужем Иваном Телегиным. Хоккеист вскоре стал строить отношения с новой девушкой. А вот певица сосредоточила внимание на карьере. Несмотря на пандемию коронавируса, этой осенью она успела дать несколько концертов в Крыму, а также не обошла своим вниманием телевизионную игру КВН «Высшая лига», которая проходила в Ялте.

Недавно Пелагея смогла провести время с дочкой Таисией. Трехлетняя девочка растет копией мамы. Так как многие развлекательные мероприятия отменены, лишь изредка певица появляется на съемках разных передач. Так, 8 ноября она сновала стала членов жюри в рамках КВН «Кубок мэра Москвы». На мероприятии артистка появилась в черном силуэтном платье. Наряд дополнила тонкая золотая цепочка. Девушка также завила кудри и сделала макияж с акцентом на губы.

Также в кресле жюри сидели: Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш и другие знаменитости. Когда Пелагея решила сфотографироваться в гримерке, шоумен стал корчить забавные рожицы на заднем плане.