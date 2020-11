Пелагея в силуэтном черном платье предстала на съемках КВН

View this post on Instagram

Веселое и находчивое жюри 🤪@dmitry_khrustalev @vmurugov @pelshtv @ kvnoficial #сднемрожденияквн #кубокмэра #квн #kvn #дмитрийхрусталев #пелагея #пелагеяханова #пелагеясергеевна #пелагеятелегина #пелагеюшка #пелагеянеконцертное #пелагеяванлавнавсегда #пелагеянапервом #1канал