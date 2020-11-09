«Муж был сражен такой красотой»: 47-летняя Высоцкая в бикини засветила эталонную фигуру

Как говорят поклонники именитой актрисы, красиво жить не запретишь. Надо ли говорить, что 47-летняя Юлия Высоцкая всегда отличалась скромностью. Знаменитость старается одеваться просто, в ее гардеробе в основном можно найти повседневные базовые вещи. Брендами жена 83-летнего режиссера Андрея Кончаловского интересуется мало. Для актрисы главное — благополучие ее семьи, покой, творчество и новые проекты, а не дорогие аксессуары и наряды от Домов мод.

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При этом ведущая программы «Едим дома» не привыкла экономить на хороших продуктах, ресторанах и поездках. Юлия просто влюблена в Италию. К слову, на одной из фан-страничек актрисы появилось ее архивное летнее фото, которое сама Высоцкая ранее публиковала в личном профиле.

Возлюбленная Андрея Кончаловского с шиком отдохнула на яхте. У телеведущей был даже мягкий диван с подушками. Юлия предстала в мини-бикини, засветив эталонную фигуру. Не секрет, что вместе с мужем Высоцкая увлекается скандинавской ходьбой.