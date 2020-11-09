«Генетика играет свою роль»: Орлова в купальнике-бюстье подразнила фанатов роскошными бедрами

Ольга Орлова не скрывает, что редко занимается спортом. В отличие от многих коллег, 42-летней ведущей «Дома-2» удается хорошо выглядеть без особых усилий. Она уже не первый год восхищает поклонников моложавым видом и подтянутой фигурой. Недавно телеведущая отправилась отдыхать на Мальдивы, где этой осенью собрались «сливки» российского шоу-бизнеса от Тимати и Джигана с семьей, до Светланы Лободы.

Последние несколько недель Орлова дразнила поклонников снимками с белоснежного песчаного пляжа. Она расслаблялась в SPA, ходила в рестораны и ела морепродукты. Большую часть времени телеведущая нежилась на пляже. На этот раз она привезла бикини всех оттенков синего цвета. Перед отлетом Ольга устроила фотосессию, позируя в купальнике-бюстье ультрамаринового оттенка, который подчеркнул ее точеную фигуру.

Девушка стояла у пальмы, демонстрируя не только осиную талию, но и роскошные бедра без целлюлита.

«Отдых закончился, а фотки еще остались. Согласитесь, не каждому легко быть спортивным и подтянутым, потому что, как ни крути, генетика играет свою роль. Кто-то способен пахать в спортзале и проводить там пол жизни. И я, безусловно, восхищаюсь такими людьми, их выносливостью и работоспособностью. Но, честно говоря, спорт — это не очень про меня», — поделилась звезда мнением.

Поклонники поразились тому, что Орловой удается так идеально выглядеть после 40 лет. Многие одарили ее комплиментами: