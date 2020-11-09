Модный выход в свет: Брежнева в жакете и узких брюках пришла на презентацию

Певица подписала книги Vogue для поклонников, где представлены и ее фото. Для появления на публике она выбрала элегантный образ.

Вера Брежнева недавно вернулась из поездки. Этой осенью певица позволила себе отдохнуть сначала в Италии, где у нее есть особняк и сад, а потом в Киеве, где она провела время с родственниками. Девушка впервые за несколько месяцев увиделась со своей старшей дочкой Соней, которая живет в США, но приехала погостить на Украину. Теперь артистка постепенно возвращается к прежнему образу жизни.

больше по теме Брежнева в трендовых ботинках на массивной подошве и длинном пальто посетила выставку Певица решила побывать в галереи ГУМ Red Line. Для появления на публике девушка подобрала лаконичный повседневный образ.

На днях Вера побывала в галерее ГУМа, а теперь стала гостьей на презентации книги Ukrainian Women in VOGUE. Для светского вечера певица выбрала элегантный монохромный образ. Она предстала на публике в черном костюме с жакетом на запах и узких брюках. Туфли на каблуке и аккуратно уложенные локоны стали дополнением образа. Брежнева подчеркнула природную красоту неброским макияжем.

Сначала певица позировала фотографам, а потом стала подписывать книги для поклонников. «Что ты делаешь?», — спросила она подругу.

«Снимаю, как ты красиво это делаешь, шикарно», — ответила ей девушка. «Я очень красиво это делаю. Я училась это делать почти 18 лет», — заявила Вера и рассмеялась, оставив очередной автограф.

Также принимала участие в создании книги Тина Кароль. Она поблагодарила всех присутствующих и тепло обнялась с Брежневой. В этот вечер артистка получила множество комплиментов, а также автограф Натальи Гоций — известной модели.