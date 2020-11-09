На свежем воздухе: 52-летняя Стриженова в трико и толстовке прогулялась в осеннем лесу

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале хоть и стала бабушкой — у нее есть внук Петя — но от активного образа жизни отказываться не собирается.

52-летняя Екатерина Стриженова не скрывает: она любит прогулки на свежем воздухе. Вместе с мужем кинорежиссером и сценаристом, а также младшей дочкой Сашей ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале часто бывает в лесу. Там, в уединении знаменитость может насладиться покоем и тишиной. Ко всему прочему, актриса отдыхает и от повышенного внимания поклонников. Вероятность того, что они с семьей повстречают кого-то на лесной тропе мала.

«Откуда дровишки?!» — с юмором написала под фото Стриженова.

Для прогулки Екатерина подобрала практичный костюм, состоящий из удобного и не маркого трико, а также толстовки. Дополнила свой аутфит знаменитость молодежными кроссовками и белыми носочками. А вот локоны Стриженова оставила распущенными, не став надевать шапку. Напомним, что у актрисы есть двухлетний внук Петя Петрович (так малыша называют домашние. — Прим. ред.). Вместе с родителями мальчик живет в Штатах.