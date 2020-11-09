«Такая узкая талия»: Муцениеце в одних трусиках предстала на морском побережье

Агата Муцениеце полюбилась зрителям после съемок в сериале «Закрытая школа». Тогда она встретила своего будущего мужа Павла Прилучного. Влюбленные прожили вместе 9 лет и даже обзавелись детьми: дочкой Мией и сыном Тимофеем. Но в начале этого года пара объявила о расставании, что стало настоящим шоком для поклонников. Постепенно выяснилось, что актер не раз поднимал на возлюбленную руку. А после развода он и вовсе уехал на море с другой девушкой — Мирославой Карпович.

Поклонники не могут поверить, что их любимая пара распалась. Теперь Прилучный не говорит о личной жизни, а Муцениеце гадает, когда снова выйдет замуж. Она усердно занимается спортом, чтобы хорошо выглядеть. К тому же, девушка снимается в разных проектах. Поклонники стали замечать, что ей часто доводится работать с привлекательными парнями. Но на днях актриса уехала с детьми и подругами в Крым на отдых.

В первый же день она не только полазила по горам, но и побывала на побережье. Сначала девушка раздразнила фанатов пикантным фото, где запечатлела себя в нижнем белье. А вечером Агата позировала на фоне заката топлес. Она осталась в одних трусиках, демонстрируя изящную талию и упругие ягодицы. Поклонники были удивлены такой смелостью артистки. Примечательно, что оголилась и ее подруга.

Многие одарили бывшую жену Прилучного комплиментами. 31-летняя актриса привлекла к себе внимание мужчин смелым кадром: